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Фицо угрожает сорвать cанкции ЕС против России

01:11 189

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие для поддержания 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, требующее единогласного согласия всех государств ЕС. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, «если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России».

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

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