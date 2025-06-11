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Европа ударит по России в 18-й раз

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
01:49 509

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Готовится к введению очередной, уже восемнадцатый по счету санкционный пакет.

«Мы хотим мира, но несмотря на недели дипломатических попыток, несмотря на предложение президента Зеленского о безусловном прекращении огня, Россия продолжает нести смерть и разрушение в Украину. Цель России — не мир, а навязывание власти силы. Поэтому мы усиливаем давление на Россию, потому что сила — единственный язык, который Россия поймет», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию

Основные пункты 18-го пакета огласила на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Среди главных ограничительных мер – санкции в отношении двадцати двух российских банков. В их числе системные "Т-банк" (бывший Тинькофф), "Санкт-Петербург", акциями которого владеет Владимир Путин, "Зенит", связанный с Татнефтью, и государственный банк "ДОМ РФ", а также "Ozon Банк", "Яндекс Банк" и Финтех-банк 131. Среди корпоративных и отраслевых банков - Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, связанный с "Северсталью", Севергазбанк, связанный с Газпромом, Энерготрансбанк, Трансстройбанк. Из нишевых - Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), банк "ФИНАМ", Экспобанк и РостФинанс. А также средние и региональные Центрокредит, крымский Генбанк, ижевский БыстроБанк, Татсоцбанк, Локо-банк и Ланта-банк.

Другой важный пункт – снижение потолка цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель, запретить торговлю продуктами на основе этой нефти и внести в списки еще 77 танкеров. Надо напомнить, что предыдущий санкционный пакет был введен совсем недавно, 20 мая, и в него попали почти двести судов российского теневого флота. Кроме того, для европейских компаний будут запрещены любые транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2.

Европа сбивает ценовой потолок еще на 15 долларов

Сейчас ценовой потолок составляет 60 долларов, и его снижение на 15 долларов будет новым серьезным ударом для российской экономики. Для эффективности этой меры ее следует согласовать со странами Большой семерки, встреча которых пройдет в Канаде уже 15-16 июня. В идеале санкционные меры Евросоюза должны сработать с «адскими санкциями» США, которые разработали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Среди других ограничений – санкции в отношении 22 российских и иностранных компаний, в том числе из Беларуси и Китая, которые участвуют в цепочках поставок для производства беспилотников.

При этом все понимают, что 18-й пакет – точно не последний.

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