Европа ударит по России в 18-й раз

«Мы хотим мира, но несмотря на недели дипломатических попыток, несмотря на предложение президента Зеленского о безусловном прекращении огня, Россия продолжает нести смерть и разрушение в Украину. Цель России — не мир, а навязывание власти силы. Поэтому мы усиливаем давление на Россию, потому что сила — единственный язык, который Россия поймет», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Готовится к введению очередной, уже восемнадцатый по счету санкционный пакет.

Основные пункты 18-го пакета огласила на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Среди главных ограничительных мер – санкции в отношении двадцати двух российских банков. В их числе системные "Т-банк" (бывший Тинькофф), "Санкт-Петербург", акциями которого владеет Владимир Путин, "Зенит", связанный с Татнефтью, и государственный банк "ДОМ РФ", а также "Ozon Банк", "Яндекс Банк" и Финтех-банк 131. Среди корпоративных и отраслевых банков - Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, связанный с "Северсталью", Севергазбанк, связанный с Газпромом, Энерготрансбанк, Трансстройбанк. Из нишевых - Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), банк "ФИНАМ", Экспобанк и РостФинанс. А также средние и региональные Центрокредит, крымский Генбанк, ижевский БыстроБанк, Татсоцбанк, Локо-банк и Ланта-банк.

Другой важный пункт – снижение потолка цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель, запретить торговлю продуктами на основе этой нефти и внести в списки еще 77 танкеров. Надо напомнить, что предыдущий санкционный пакет был введен совсем недавно, 20 мая, и в него попали почти двести судов российского теневого флота. Кроме того, для европейских компаний будут запрещены любые транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2.