Голландцы недовольны зарплатой и условиями труда

Лос-Анджелес (США). Служащие Национальной гвардии блокируют вход в Федеральное здание в Лос-Анджелесе. Для борьбы с беспорядками в город уже отправили 4 тыс. служащих Нацгвардии и 700 морских пехотинцев.
Одесса (Украина). Разрушения в результате удара российского беспилотника
Амстердам (Нидерланды). Железнодорожники объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда
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Грац (Австрия). 11 человек погибли в ходе стрельбы в школе
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