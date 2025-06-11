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Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Новость дня
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию

Голландцы недовольны зарплатой и условиями труда

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:12 295

Лос-Анджелес (США). Служащие Национальной гвардии блокируют вход в Федеральное здание в Лос-Анджелесе. Для борьбы с беспорядками в город уже отправили 4 тыс. служащих Нацгвардии и 700 морских пехотинцев.

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Голландцы недовольны зарплатой и условиями труда
Голландцы недовольны зарплатой и условиями труда объектив haqqin.az
02:12 296
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию»
Советник Хаменеи утверждает: Иран сорвал «Зангезурскую операцию» «Это признал и сам Байден...»
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Стрелок в австрийской школе оставил прощальное письмо
Стрелок в австрийской школе оставил прощальное письмо видео; обновлено 00:02
00:02 10854
Европа ударит по России в 18-й раз
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01:49 510
Материалы следствия: незаконный приказ главы Хатаинского района
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10 июня 2025, 18:02 5435
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа
Демократия? Американцы в поддержку насилия Трампа главная тема
10 июня 2025, 17:39 3411
Штат Калифорния против Трампа
Штат Калифорния против Трампа фото и видео; обновлено 01:51
01:51 12545
Узбекистан требует разъяснений от России
Узбекистан требует разъяснений от России
00:43 2075
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии горячая тема
10 июня 2025, 23:41 1870
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