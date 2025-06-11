Пашинян пускает Католикоса под откос

Противостояние премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Армянской Апостольской Церкви вступает в открытую фазу. И если раньше взаимные уколы носили полутональный, кулуарный характер, то теперь они приобрели ярко выраженный политический подтекст. Никол Пашинян, не ограничиваясь косвенными намеками, фактически инициировал кампанию по смещению Католикоса всех армян Гарегина II. При этом он делает ставку на самую чувствительную и сакральную для армян тему. Чуть-ли не ежедневно повторяя обвинения в адрес Католикоса в нарушении обета безбрачия и наличии ребенка, премьер-министр, по сути, призывает верующих избрать нового, «по-настоящему святого» главу церкви.

До недавнего времени сам Гарегин II предпочитал игнорировать пашиняновские обвинения и хранить молчание. Но со временем тучи над Католикосом стали сгущаться. Премьер-министр Армении дал ясно понять: компромат на Эчмиадзин уже собран, вопрос лишь в том, когда и в каком объеме он будет предан огласке. Риторика, звучащая особенно вызывающе на фоне угроз уголовных разбирательств в адрес Гарегина II. Конфликт между Пашиняном и Эчмиадзином уходит корнями в начало его правления. Напомним, что сразу после прихода Пашиняна к власти в 2018 году вокруг церкви возникло движение «Новая Армения — новый патриарх», включившее не только светских активистов, но и часть духовенства. Гарегина II обвиняли тогда в коррумпированности, ведении бизнеса и предательстве духовных идеалов. Дело дошло до того, что группа активистов проникла во двор резиденции Католикоса и устроила там сидячую забастовку. Но Пашинян тогда дистанцировался от конфликта, заявив, что это - «внутрицерковное дело». Обвинения же Католикоса в нарушении обета безбрачия, ставшие основным инструментом нынешней атаки на Эчмиадзин, в тот период не озвучивались вообще. Реальное обострение между светской властью и Эчмиадзином началось в 2020 году, после поражения Армении в 44-дневной войне. Гарегин II, как и другие влиятельные фигуры, среди которых были представители бывших властей, поддержал призывы к отставке Пашиняна. А в прошлом году глава Тавушской епархии Баграт Галстанян запустил протестное движение, формально инициированное территориальным уступкам Азербайджану, но, по сути, направленное на дестабилизацию правительства Пашиняна. Это движение явно имело политическую подпитку со стороны реваншистских и пророссийских кругов, включая самого Католикоса и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Впрочем, протест быстро иссяк, хотя Галстанян не сдался и в надежде раскачать политическую ситуацию в стране готовит новый цикл общественных протестов.

Газета «Жоховурд» пишет о планах Пашиняна продолжить наступление на церковь. Источники, близкие к «Гражданскому договору», сообщают: на последнем заседании партии премьер поручил правоохранительным органам изучить внутреннюю жизнь церквей, соблюдение духовенством монашеских обетов и готовность к «жесткому реагированию». Таким образом, речь идет не о частном эпизоде, а о полноценной кампании, направленной на подрыв авторитета Эчмиадзина и окончательное политическое обескровливание Католикоса. Примечательно, что эта эскалация происходит на фоне очевидного падения рейтинга самого Пашиняна. Но даже несмотря на это, прямое поражение Пашиняна на выборах аналитики считают маловероятным. Однако в создавшейся на данный момент политической конфигурации церковь может стать для Москвы удобным инструментом давления. Особенно с учётом назначения куратором Армении первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Ведь Эчмиадзин, напомним, еще с советских времен традиционно оставался верным и последовательным проводником российских интересов. Пашинян это прекрасно понимает, а потому использует накануне парламентских выборов 2026 года, весь арсенал политического противодействия — от компромата до административного ресурса, чтобы перекрыть возможные каналы влияния Кремля в Армении. Главным из которых, по всей видимости, Пашинян считает Армянскую Апостольскую Церковь и лично Гарегина II.

Газета «Жоховурд» пишет о планах Пашиняна продолжить наступление на церковь. Источники, близкие к «Гражданскому договору», сообщают: на последнем заседании партии премьер поручил правоохранительным органам изучить внутреннюю жизнь церквей, соблюдение духовенством монашеских обетов и готовность к «жесткому реагированию». Таким образом, речь идет не о частном эпизоде, а о полноценной кампании, направленной на подрыв авторитета Эчмиадзина и окончательное политическое обескровливание Католикоса. Примечательно, что эта эскалация происходит на фоне очевидного падения рейтинга самого Пашиняна. Но даже несмотря на это, прямое поражение Пашиняна на выборах аналитики считают маловероятным. Однако в создавшейся на данный момент политической конфигурации церковь может стать для Москвы удобным инструментом давления. Особенно с учётом назначения куратором Армении первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Ведь Эчмиадзин, напомним, еще с советских времен традиционно оставался верным и последовательным проводником российских интересов. Пашинян это прекрасно понимает, а потому использует накануне парламентских выборов 2026 года, весь арсенал политического противодействия — от компромата до административного ресурса, чтобы перекрыть возможные каналы влияния Кремля в Армении. Главным из которых, по всей видимости, Пашинян считает Армянскую Апостольскую Церковь и лично Гарегина II.