Утверждена сделка между Азербайджаном и Израилем

Напомним, что SOCAR выкупила у израильского бизнесмена Аарона Гобера Френкеля 10% долю участия в проекте по газодобыче «Тамар» (Tamar).

Министерство энергетики Израиля утвердило долевое участие азербайджанской SOCAR в газовом проекте "Tamar". Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Израиля.

Напомним, шельфовое месторождение «Тамар» открыто в 2009 году у зоны экономической деятельности Израиля в Средиземном море. Согласно оценке компании NSAI, извлекаемые запасы месторождения достигают порядка 13,7 триллиона кубических футов (примерно 380 миллиардов кубометров) газа. Промышленное извлечение газа на Tamar ведётся с 2013 года.

"Текущее лицензионное соглашение действительно до 2038 года с возможностью продления до 2047 года. Объём добычи на месторождении составляет в среднем около 10 миллиардов кубометров в год, за три года добычу планируется нарастить до 15 миллиардов кубометров в год", - отмечают в Израиле.

Месторождение "Тамар" расположено примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, считается одним из крупнейших в восточной части Средиземного моря. Оператором проекта является американская Chevron с долей в 25%, также в проекте участвуют израильская Isramco (28,75%), у суверенного фонда ОАЭ Mubadala Energy — 11%, у Tamar Petroleum — 16,75%, Dor Gas — 4% и Everest — 3,5%.

Газ с "Тамар" предназначен для Израиля, дружественных ему соседей и для Европы.