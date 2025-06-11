Азербайджан претендует на крупный энергетический проект и в Египте

«Помимо SOCAR Trading, в этом дебютном масштабном тендере Египта участвуют Aramco, Trafigura, Vitol и ряд других крупных нефте/газотрейдеров. Заявка Египта на 160 партий СПГ может быть распределена между несколькими компаниями, и SOCAR Trading рассчитывает получить контракт на год с возможностью продления еще на 2 года. Пока не ясно, о каких объемах и количествах продукции идет речь. Всё прояснится до конца июня по итогам тендера», — отметил неназванный источник.

Торговый дом Госнефтекомпании Азербайджана — SOCAR Trading впервые участвует в международном тендере по поставкам в Египет с июня 2025 года по июнь 2026 года 10,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно haqqin.az из информированного источника.

По информации, текущей весной делегация SOCAR проводила переговоры с властями Египта - речь шла не только о поставках энергоносителей в эту страну (от SOCAR Trading — нефть, газ и нефтепродукты из третьих стран, географически близких к Египту), но и об участии SOCAR в освоении нефтегазовых месторождений Египта.

«На главном газовом месторождении Египта — «Зохр» (оператор — итальянская Eni) последние пять лет наблюдается снижение добычи (вдвое по сравнению с пиковым 2019 годом). Сейчас это месторождение дает менее трети от годовой потребности Египта в газе, превышающей 60 млрд кубометров в год. Кроме этого, снизились объемы закупаемого Египтом газа у Израиля. По этим причинам власти Египта и объявили международный тендер на приобретение СПГ, чтобы покрыть образующийся дефицит. SOCAR Trading имеет большой успешный опыт в операциях с СПГ третьих стран», — пояснил источник.

Напомним, что месторождение «Зохр» с запасами более 850 млрд куб м газа было открыто 10 лет назад, а добыча на нем ведется с 2017 года (пик был в 2019 году).

Участники проекта «Зохр»: Eni - оператор, с долей участия 50%, Роснефть - 30%, британская BP — 10% и эмиратская Mubadala (10%). Планируется бурение двух новых скважин.

Египет заинтересован в участии азербайджанской компании на новых блоках добычи углеводородов на море и на суше, а также - в проекте развития нефтехимического комплекса.