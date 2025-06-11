Протесты, комендантский час в Лос-Анджелесе. А губернатор призвал выступать против Трампа

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) арестовала во вторник 197 человек, протестующих против массовых задержаний и депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава местного полицейского управления Джим Макдоннелл. «В субботу полиция Лос-Анджелеса задержала 27 человек, в воскресенье этот показатель вырос до 40. В понедельник количество задержаний увеличилось до 114, а за один лишь сегодняшний день мы произвели 197 арестов», - сказал он на пресс-конференции, передает Fox News. По его словам, правоохранители стали чаще фиксировать случаи «опасного и противоправного поведения» участников акций протеста.

На фоне продолжающихся протестов против деятельности иммиграционной службы в Лос-Анджелесе ввели комендантский час, сообщает CBS News. Ограничения начали действовать во вторник 10 июня с 20:00 (07:00 по Баку 11 июня) и продлятся до утра среды. Комендантский час охватит одну квадратную милю в центре города. По словам мэра города Карен Басс, в результате протестов пострадали десятки объектов городской инфраструктуры. Ранее сообщалось о разграблении 23 торговых точек в центре города. Власти усилили меры безопасности на фоне роста числа инцидентов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что президент США Дональд Трамп «развернул военные силы по всему Лос-Анджелесу», а также обвинил президента в том, что он «не защищает, а травмирует» жителей штата. «Мы не хотим, чтобы наши улицы были милитаризованы нашими собственными вооруженными силами», — сказал губернатор штата, которого цитирует Reuters. По его словам, развернутые военные силы по всему городу выходят за рамки его заявленного намерения «просто преследовать жестоких и серьезных преступников». «Агенты Трампа арестовывают посудомоек, садовников, поденщиков и швей. Это просто слабость. Слабость, маскирующаяся под силу», — сказал Ньюсом. Ньюсом добавил, что «на Калифорнии дело не закончится». «На очереди другие штаты. На очереди демократия. Демократия подвергается нападкам. На наших глазах наступил момент, которого мы так боялись», — сказал губернатор, призвав выступать против Дональда Трампа. «Он (Трамп) объявил войну. Войну культуре, истории, науке, самому знанию», — сказал Ньюсом, добавив, что Трамп нападает на юридические фирмы и судебную власть — «основы упорядоченного и гражданского общества». «Настало время всем нам встать», — сказал Ньюсом, призвав к мирным протестам. «Больше всего Дональд Трамп хочет вашей верности, вашего молчания, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему», - передает слова губернатора «Ассошиэйтед Пресс».

В то же время президент США заявил журналистам, что американские власти должны пресечь беспорядки в Лос-Анджелесе, поскольку в этом городе в 2028 году должны состояться Олимпийские игры. «Нам предстоит Олимпиада. Нам нужно показать себя с лучшей стороны. Нам нужно справиться с задачей. Многие люди со всего мира смотрят на Лос-Анджелес», - отметил американский лидер, говоря о пресечении беспорядков, которыми сопровождаются проходящие в городе протесты против высылки нелегальных мигрантов. «У нас будет Олимпиада, а этот парень допускает такое», - подчеркнул Трамп, имея в виду губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Американский лидер обвиняет Ньюсома в том, что он не принимает решительных мер для наведения порядка в Лос-Анджелесе. Трамп, выступая с заявлением 10 июня на военной базе Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), сказал, что нынешние беспорядки в Соединенных Штатах кем-то организованы и финансируются, и американское правительство выяснит, о ком идет речь. «В Калифорнии вы видите полномасштабную атаку на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, предпринимаемую мятежниками, которые размахивают иностранными флагами и ставят своей целью продолжение иностранного вторжения в нашу страну», - утверждал хозяин Белого дома. «Мы не позволим этому произойти», - сказал Трамп. «Это профессионалы, они не любители. ... Кто-то это финансирует», - считает он. «Мы через Министерство юстиции США и [его руководителя] Пэм Бонди выясним, кто именно. Кто финансирует [покупки] всего этого оборудования [для протестующих]? ...Мы уже этим занимаемся», - подчеркнул президент. «При администрации Трампа этой анархии не будет. Мы не позволим, чтобы на федеральных агентов нападали. И мы не позволим, чтобы иностранный враг вторгался в американский город и покорял его», - заявил американский лидер. «Людей, сжигающих американские флаги, следует заключать на год в тюрьму. …Посмотрим, сможем ли мы этого добиться», - отметил Трамп.