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Спецназ пяти стран соберется в Азербайджане

10:10 812

В Баку прошла планирующая конференция по подготовке к многонациональным учениям «Безграничное братство-IV». Маневры состоятся в сентябре этого года в Азербайджане при участии Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На встрече представители Сил специального назначения стран-участниц подробно обсудили ход подготовки, организационные вопросы и обменялись мнениями по ряду актуальных тем. Центральное место в обсуждениях заняли вопросы совместной оперативной подготовки и организации эффективного взаимодействия между подразделениями спецназа.

В ходе конференции было проведено детальное планирование практической фазы учений. Участники согласовали задачи, которые будут отработаны по различным сценариям. Также обсуждались важные аспекты углубления военного сотрудничества и обмена профессиональным опытом между странами.

Многонациональные учения «Безграничное братство-IV» призваны повысить совместные оперативные возможности участвующих стран и внести вклад в укрепление безопасности в регионе.

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