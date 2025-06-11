Спецназ пяти стран соберется в Азербайджане

В Баку прошла планирующая конференция по подготовке к многонациональным учениям «Безграничное братство-IV». Маневры состоятся в сентябре этого года в Азербайджане при участии Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На встрече представители Сил специального назначения стран-участниц подробно обсудили ход подготовки, организационные вопросы и обменялись мнениями по ряду актуальных тем. Центральное место в обсуждениях заняли вопросы совместной оперативной подготовки и организации эффективного взаимодействия между подразделениями спецназа.