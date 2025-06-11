Франция готовится к ограничениям соцсетей для детей

Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2, комментируя трагический инцидент в городе Ножан-сюр-Мар, где ученик напал с ножом на сотрудницу школы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во Франции запретят детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, если аналогичное решение не примет Евросоюз.

«В противном случае мы сделаем это во Франции. Мы не можем ждать», — подчеркнул президент.

Нападение произошло утром 10 июня в Ножан-сюр-Мар. 14-летний ученик во время проверки сумок на входе в школу напал с ножом на сотрудницу учебного заведения. Женщина скончалась от полученных ранений через несколько часов. Подростка обезвредили находившиеся на месте полицейские. Один из сотрудников полиции получил легкие ножевые ранения. О мотивах нападения не сообщается.

Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял о планах ограничить использование социальных сетей для детей до 15 лет. Он отмечал, что эта мера станет «нелегкой борьбой», но «дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях».