Франция готовится к ограничениям соцсетей для детей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во Франции запретят детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, если аналогичное решение не примет Евросоюз.
Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2, комментируя трагический инцидент в городе Ножан-сюр-Мар, где ученик напал с ножом на сотрудницу школы.
По словам Макрона, ЕС должен принять соответствующее решение в течение нескольких месяцев.
«В противном случае мы сделаем это во Франции. Мы не можем ждать», — подчеркнул президент.
Нападение произошло утром 10 июня в Ножан-сюр-Мар. 14-летний ученик во время проверки сумок на входе в школу напал с ножом на сотрудницу учебного заведения. Женщина скончалась от полученных ранений через несколько часов. Подростка обезвредили находившиеся на месте полицейские. Один из сотрудников полиции получил легкие ножевые ранения. О мотивах нападения не сообщается.
Ранее, в октябре 2024 года, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял о планах ограничить использование социальных сетей для детей до 15 лет. Он отмечал, что эта мера станет «нелегкой борьбой», но «дети должны быть защищены от вредного контента в социальных сетях».