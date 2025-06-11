Масштабный удар по Харькову: много жертв, разрушений

По его данным, всего выпущено 17 дронов по двум районам — Слободскому и Основянскому.

«Горящие квартиры, разрушенные крыши, сожженные машины, разбитые окна», — описал градоначальник последствия налета дронов. Согласно предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 54 получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний подросток.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт», — сообщил мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ранены 57 человек, среди пострадавших семеро детей.

Также в Слободском районе один из дронов попал в троллейбусное депо. Ударом были повреждены троллейбусы и контактная сеть, которую на данный момент восстанавливают. Кроме того, удары пришлись по инженерным коммуникациям и промышленным объектам. «Мы держимся. Мы помогаем друг другу. И мы обязательно выстоим. Харьков — это Украина. И его не сломить», — заключил Терехов.