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Масштабный удар по Харькову: много жертв, разрушений

10:15 651

В ночь на 11 июня российские войска атаковали беспилотниками Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, всего выпущено 17 дронов по двум районам — Слободскому и Основянскому.

«Горящие квартиры, разрушенные крыши, сожженные машины, разбитые окна», — описал градоначальник последствия налета дронов. Согласно предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 54 получили ранения, среди них восемь детей. В частности, в больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний подросток.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт», — сообщил мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ранены 57 человек, среди пострадавших семеро детей.

Также в Слободском районе один из дронов попал в троллейбусное депо. Ударом были повреждены троллейбусы и контактная сеть, которую на данный момент восстанавливают. Кроме того, удары пришлись по инженерным коммуникациям и промышленным объектам. «Мы держимся. Мы помогаем друг другу. И мы обязательно выстоим. Харьков — это Украина. И его не сломить», — заключил Терехов.

Российская армия также атаковала ночью Одесскую область. Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили. Пострадавших нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

До этого в ночь на 7 июня российские войска нанесли самый масштабный воздушный удар по Харькову. В атаке были задействованы более 50 ударных беспилотников, две ракеты и четыре корректируемые авиабомбы. В результате погибли три человека, пострадали более 20. Среди раненых — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. После этого, 9 июня, Россия осуществила самую масштабную атаку с начала войны на всю территорию Украины, запустив 499 средств воздушного поражения. По данным Воздушных сил ВСУ, это были 479 беспилотников и 20 различных ракет, в том числе «Кинжалы», Х-101, Х-31П, Х-22 и Х-35. Атаке подверглись Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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