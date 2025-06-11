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Си летит в Казахстан

10:20 379

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в середине июня совершит визит в Казахстан.

Об этом сообщила канцелярия президента Казахстана.

В рамках визита Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«16–17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы углубления всестороннего стратегического партнерства между Астаной и Пекином.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай». Предыдущее такое мероприятие состоялось в 2023 году в китайском городе Сиань.

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