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Генсек Совета Европы в Ереване

10:22 306

Генсек Совета Европы Ален Берсе находится в Ереване с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

Сообщается, что в ходе двухдневного визита предусмотрены встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Берсе также проведет переговоры с президентом страны Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и министром юстиции Сбруи Галян.

Ранее в сообщении Совета Европы сообщалось о том, что в ходе встреч будут обсуждены вопросы, касающиеся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и региональной стабильности.

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