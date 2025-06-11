Украинцы снова атаковали пороховой завод в России

«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет», — написал глава области в телеграм-канале, не уточнив, где произошло возгорание и напомнив о недопустимости публикации в соцсетях фото и видео атак.

По данным российских телеграм-каналов, целью украинских дронов стал Тамбовский пороховой завод. Местные жители рассказали о не менее 15 взрывах и вспыхнувшем пожаре на предприятии. Как пишет Astra, загорелся один из складов боеприпасов.

Тамбовский пороховой завод является крупнейшим в России производителем пороха. Он выпускает свыше 200 видов продукции, включая пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат, гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов. Предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех» и относится к разряду опасных. Последняя атака на завод — пятая с начала полномасштабной войны в Украине. До этого предприятие подверглось налету украинских беспилотников 29 мая. Тогда пожар возник на крыше одного из складов, никто не пострадал.

В ночь на 6 июня украинские дроны ударили по другому военному предприятию в Тамбовской области — заводу «Прогресс» в Мичуринске. Он выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов. По данным главы региона, пострадали три человека.