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В проекте саммита НАТО исчезла тема Украины

10:35 274

На предстоящем саммите НАТО в Гааге страны-члены рассмотрят амбициозную инициативу — разрешить учитывать расходы на поддержку Украины при расчете нового общего показателя оборонных расходов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту, целевой показатель предлагается установить на уровне не менее 5% ВВП. Из них 3,5% должны направляться на ключевые оборонные нужды, а еще 1,5% — на кибербезопасность, инфраструктуру и гражданскую готовность.

В этом году лидеры Альянса сосредоточатся только на одном вопросе — финансировании обороны. Темы расширения НАТО или предоставления стратегической помощи Украине обсуждаться не будут. Такой сдержанный формат — одна рабочая сессия и ужин с королем Нидерландов — призван снизить риск публичных разногласий с президентом США Дональдом Трампом, который ранее критиковал союзников за недостаточные оборонные расходы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывает, что согласование 5% порога станет для Трампа политическим успехом, который поможет сохранить активное участие США в работе Альянса. В проекте итоговой декларации, с которым ознакомился Bloomberg, также содержится предложение устранить барьеры в торговле оборонной продукцией. Нету в документе и напоминания об обязательствах оказывать Киеву долгосрочную помощь в области безопасности.

При этом в проекте не упоминается перспектива членства Украины в НАТО, которая ранее активно обсуждалась на прошлых саммитах. Также отсутствует повторение прежних обещаний предоставить Украине помощь в размере 40 миллиардов долларов. В то же время в проекте закрепляется обязательство по коллективной обороне, а Россия прямо названа «угрозой евроатлантической безопасности», без формулировки о признании «агрессором» в войне против Украины. Китай в документе не упоминается.

Некоторые страны НАТО уже заявили о готовности довести свои оборонные расходы до уровня свыше 5% ВВП, укрепляя военный потенциал. Одновременно союзники выражают обеспокоенность возможным сокращением американского военного присутствия в Европе на фоне усиления внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее Марк Рютте подчеркнул необходимость значительного наращивания потенциала противовоздушной и противоракетной обороны стран-членов НАТО.

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