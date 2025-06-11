ХАМАС убивает произраильских палестинцев

ХАМАС за последние месяцы уничтожил 50 бойцов палестинской группировки, вооружённой Израилем в секторе Газа, говорится в заявлении, опубликованном на фоне сообщений о прямом вмешательстве израильских войск на этой неделе для защиты этой группировки.

По данным израильских СМИ, столкновения между бойцами ХАМАС и членами милиции, возглавляемой Ясером Абу Шабабом, известным своей причастностью к криминальной деятельности, вспыхнули во вторник в Рафахе.

Израильский телеканал i24 сообщил, что израильские солдаты вступили в бой с членами ХАМАС, чтобы предотвратить убийство Абу Шабаба, что привело к потерям с обеих сторон.

На прошлой неделе представители израильского оборонного ведомства признали, что они снабжали оружием эту группировку, стремясь подорвать влияние ХАМАС. Работники гуманитарных организаций отметили, что группировка давно занимается разграблением грузовиков ООН.

На этой неделе израильский беспилотник нанёс удар по четырём боевикам ХАМАС. Телеканал i24 назвал это «первым израильским ударом по Газе, единственной целью которого была поддержка милиции Абу Шабаба». По данным канала, группировка обеспечивала безопасность грузовиков с гуманитарной помощью, следующих через КПП Керем-Шалом в Газу.

Во вторник милиция Абу Шабаба, известная как «Служба по борьбе с терроризмом» или «Народные силы», выпустила развёрнутое заявление для прессы: «ХАМАС убил более 50 наших добровольцев, включая родственников нашего лидера Ясера, когда мы охраняли конвои с гуманитарной помощью и перераспределяли грузы, которые иначе достались бы коррумпированным структурам, связанным с ХАМАС. Мы также обезвреживали взрывоопасные объекты в этом районе, теряя при этом наших людей».

Израильское издание Ynet сообщило, что милиция Абу Шабаба устроила засаду на членов подразделения ХАМАС «Стрела», которое занимается выявлением коллаборационистов с Израилем, убив шестерых из них.