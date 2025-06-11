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Украина обещает России новые болезненные удары

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Операция «Паутина», в рамках которой были поражены четыре аэродрома России, была ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры, говорится в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ).

На обнародованных кадрах можно увидеть хронологию спецоперации, во время которой дронам СБУ удалось поразить 41 российский самолет.

Как пишет СБУ, замыслом непосредственно руководил глава ведомства Василий Малюк. Подготовка же к спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Как отметил Малюк, СБУ в соответствии с законами и обычаями войны отработала по абсолютно законным целям - военным аэродромам и авиации России, которые привлечены к бомбардировкам украинских городов.

«Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция «Паутина», - добавил глава СБУ.

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