Советник Путина сравнил войну в Украине со «ссорой братьев»

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal заявил, что на Западе война в Украине воспринимается как нечто похожее на войну между Англией и Францией.

По его мнению, в этом и заключается ошибка, поскольку происходящее напоминает «ссору старшего и младшего братьев».

«Конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия. Поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — сказал Мединский.