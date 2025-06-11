Советник Путина сравнил войну в Украине со «ссорой братьев»

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью The Wall Street Journal заявил, что на Западе война в Украине воспринимается как нечто похожее на войну между Англией и Францией.
По его мнению, в этом и заключается ошибка, поскольку происходящее напоминает «ссору старшего и младшего братьев».
«Конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия. Поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — сказал Мединский.
Он выразил мнение, что России и Украине в будущем суждено стать близкими союзниками. Москва, по его словам, «желает мира, но вынуждена отвечать на угрозы». В качестве примера Мединский привел Северную войну со Швецией, которая длилась 21 год, подчеркнув, что «с Россией невозможно вести длительную войну».
«Мы хотим мира», — добавил он в интервью The Wall Street Journal. При этом Мединский предупредил, что «если Украина будет руководствоваться интересами других государств, мы будем вынуждены отвечать».
Кроме того, он заявил, что отсутствие готовности к компромиссам приведет к потере для Украины части территорий. Каких именно, он не уточнил. Данное высказывание WSJ приводит в косвенной речи.