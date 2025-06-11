USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию
Новость дня
Владельцы пустующих квартир в Азербайджане будут платить за электроэнергию

Тысячи мигрантов тайно отправят в Гуантанамо

10:59 630

На этой неделе администрация президента США, не уведомляя правительства стран, может начать перемещение тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу в Гуантанамо. Об этом пишет The Washington Post.

Иностранные граждане, которых рассматривают (для отправки), происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие с Гаити», - отмечает издание со ссылкой на знакомых с этим вопросом американских чиновников.

Чиновники на условиях анонимности сообщили, что администрация Трампа вряд ли уведомит правительства стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо.

Подготовка включает медицинское обследование 9 000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо. Представители администрации Трампа утверждают, что этот план нужен из-за необходимости освободить вместимость внутренних центров содержания под стражей, которые переполнены на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

В январе Трамп объявил, что направит на этот объект до 30 000 мигрантов. Десятки мигрантов, которых удерживали на базе в марте, были отправлены обратно на объекты в Луизиане.

«Министерство внутренней безопасности намерено минимизировать время пребывания заключенных на базе в Карибском бассейне, но Белый дом может решить использовать это заведение для более длительного содержания под стражей, согласно официальному документу», - пишет издание.

Американские чиновники заявили, что лица, которых проверяют для передачи, находятся в Соединенных Штатах нелегально. Многие страны сообщили США о своей готовности принять своих граждан, но, по словам чиновников, они не действовали достаточно быстро.

Лагерь Гуантанамо – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, в частности, лагерь Дельта, лагерь Игуана и лагерь Экс-Рей. Этот комплекс использовался для содержания пленных, подозреваемых в террористической деятельности.

Али Асадов почтил память борцов за независимость Узбекистана
Али Асадов почтил память борцов за независимость Узбекистана фото
12:50 14
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии горячая тема
10 июня 2025, 23:41 4147
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 11:27
11:27 2955
Иран угрожает уничтожить американские базы. Чем ответит Трамп?
Иран угрожает уничтожить американские базы. Чем ответит Трамп?
12:35 446
Католикос молчит, но Пашинян не оставляет ему выбора
Католикос молчит, но Пашинян не оставляет ему выбора
12:29 492
В Азербайджане стабильна и инфляция
В Азербайджане стабильна и инфляция
11:42 889
Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США
Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США
11:32 1454
Путин лавирует между националистами и нацменьшинствами ради войны
Путин лавирует между националистами и нацменьшинствами ради войны ISW
11:18 1553
Решение Центробанка Азербайджана
Решение Центробанка Азербайджана
11:17 1870
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема; все еще актуально
10 июня 2025, 22:02 3198
Удар по Харькову: много погибших и раненых
Удар по Харькову: много погибших и раненых обновлено 11:05
11:05 2375

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов почтил память борцов за независимость Узбекистана
Али Асадов почтил память борцов за независимость Узбекистана фото
12:50 14
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии горячая тема
10 июня 2025, 23:41 4147
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 11:27
11:27 2955
Иран угрожает уничтожить американские базы. Чем ответит Трамп?
Иран угрожает уничтожить американские базы. Чем ответит Трамп?
12:35 446
Католикос молчит, но Пашинян не оставляет ему выбора
Католикос молчит, но Пашинян не оставляет ему выбора
12:29 492
В Азербайджане стабильна и инфляция
В Азербайджане стабильна и инфляция
11:42 889
Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США
Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США
11:32 1454
Путин лавирует между националистами и нацменьшинствами ради войны
Путин лавирует между националистами и нацменьшинствами ради войны ISW
11:18 1553
Решение Центробанка Азербайджана
Решение Центробанка Азербайджана
11:17 1870
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая
Вашингтон и Лондон столкнулись лбами из-за Китая горячая тема; все еще актуально
10 июня 2025, 22:02 3198
Удар по Харькову: много погибших и раненых
Удар по Харькову: много погибших и раненых обновлено 11:05
11:05 2375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться