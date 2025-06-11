Тысячи мигрантов тайно отправят в Гуантанамо

Иностранные граждане, которых рассматривают (для отправки), происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие с Гаити», - отмечает издание со ссылкой на знакомых с этим вопросом американских чиновников.

На этой неделе администрация президента США, не уведомляя правительства стран, может начать перемещение тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу в Гуантанамо. Об этом пишет The Washington Post.

Чиновники на условиях анонимности сообщили, что администрация Трампа вряд ли уведомит правительства стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо.

Подготовка включает медицинское обследование 9 000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо. Представители администрации Трампа утверждают, что этот план нужен из-за необходимости освободить вместимость внутренних центров содержания под стражей, которые переполнены на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

В январе Трамп объявил, что направит на этот объект до 30 000 мигрантов. Десятки мигрантов, которых удерживали на базе в марте, были отправлены обратно на объекты в Луизиане.

«Министерство внутренней безопасности намерено минимизировать время пребывания заключенных на базе в Карибском бассейне, но Белый дом может решить использовать это заведение для более длительного содержания под стражей, согласно официальному документу», - пишет издание.

Американские чиновники заявили, что лица, которых проверяют для передачи, находятся в Соединенных Штатах нелегально. Многие страны сообщили США о своей готовности принять своих граждан, но, по словам чиновников, они не действовали достаточно быстро.

Лагерь Гуантанамо – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, в частности, лагерь Дельта, лагерь Игуана и лагерь Экс-Рей. Этот комплекс использовался для содержания пленных, подозреваемых в террористической деятельности.