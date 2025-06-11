Решение Центробанка Азербайджана

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,25%, сообщает регулятор.

Отмечается, что нижний предел процентного коридора также остается на уровне 6,25%, а верхний предел — на уровне 8,25%.

Таким образом, ЦБА уже девятый раз подряд оставляет учетную ставку без изменений. Действующая ставка в размере 7,25% установлена с 2 мая 2024 года, когда она была снижена с 7,5%.