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Решение Центробанка Азербайджана

11:17 1871

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,25%, сообщает регулятор.

Отмечается, что нижний предел процентного коридора также остается на уровне 6,25%, а верхний предел — на уровне 8,25%.

Таким образом, ЦБА уже девятый раз подряд оставляет учетную ставку без изменений. Действующая ставка в размере 7,25% установлена с 2 мая 2024 года, когда она была снижена с 7,5%.

«Это решение принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также с учетом решений денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления ЦБА по вопросу учетной ставки состоится 23 июля.

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