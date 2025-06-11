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Путин лавирует между националистами и нацменьшинствами ради войны

ISW
11:18 1555

Президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом, чтобы усилить военную пропаганду среди молодежи. Кремль активно использует патриотические программы для подготовки к войне, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечает Институт, Путин демонстрирует попытку балансировать между российским этнонационализмом и риторикой о «единстве народов», чтобы одновременно разжигать антизападные настроения и готовить общество к затяжной войне.

Путин провел заседание Совета безопасности РФ, где отметил роль молодежных проектов - таких как «Юнармия» и «Движение первых» в воспитании военного патриотизма.

ISW отмечает, что президент РФ пытается совместить российский этнический национализм с мультинациональной риторикой, чтобы не допустить дестабилизации в многоэтническом государстве. Несмотря на заявления о «единстве», Кремль системно усиливает антизападные настроения и готовит молодежь к возможной войне не только против Украины, но и против НАТО.

По мнению аналитиков, Путин вынужден одновременно успокаивать ультраправые националистические круги - одну из ключевых групп поддержки - и полагаться на мигрантов и национальные меньшинства для компенсации демографического и военного кризиса в стране.

ISW оценивает, что Россия постепенно превращает образовательную систему и молодежную политику в инструмент военной мобилизации. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к долговременной войне с Западом и о намерении усилить контроль над будущими поколениями. В то же время Кремль не сворачивает антизападную пропаганду. ISW считает, что власти РФ сознательно наращивают милитаризацию молодежи через лекции солдат в школах и пропаганду в оккупированных регионах Украины.

Антизападная идеология и военизированное воспитание молодежи стали ключевыми инструментами Путина в мобилизации общества перед возможной эскалацией войны с Украиной и конфликтом с НАТО. В то же время Кремль вынужден лавировать между этническим национализмом и риском фрагментации многонациональной РФ.

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