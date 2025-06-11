Блудный сын хочет вернуться

«Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск в социальной сети X.

Перепалка между Трампом и Маском произошла 5 июня. Маск тогда заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею импичмента президенту, раскритиковал законопроект Белого дома о сокращении государственных расходов, введенные президентом импортные пошлины, а также предсказал рецессию в США во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп обвинил Маска в недобросовестной работе, когда тот курировал ведомство по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), и заявил, что предприниматель «сошел с ума». Глава вашингтонской администрации также пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.