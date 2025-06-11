Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США

«Российский потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) не понес существенного ущерба из-за атак Украины на военные аэродромы», - сказал Рябков.

По его словам, техника, которая пострадала во время атаки, «может быть и будет восстановлена, а также она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему зачета по договору о СНВ (стратегических наступательных вооружениях)».

В ходе операции «Паутина» 1 июня украинские беспилотники нанесли удары по четырем российским аэродромам: Дягилево в Рязанской области, Иваново в Ивановской области, авиабазе Белая в Иркутской области, расположенной в юго-восточной Сибири в 4000 км к востоку от линии фронта, и авиабазе Оленья в Мурманской области России, примерно в 2000 км от границы с Украиной. По данным украинской стороны, всего был уничтожено или повреждено более 40 бортов, среди поврежденных самолетов - А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.