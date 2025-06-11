Россия заявила, что «Паутина» не помешает ей воевать с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что масштабы последствий атаки украинских беспилотников на военные аэродромы России якобы «сильно преувеличены».
«Российский потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) не понес существенного ущерба из-за атак Украины на военные аэродромы», - сказал Рябков.
По его словам, техника, которая пострадала во время атаки, «может быть и будет восстановлена, а также она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему зачета по договору о СНВ (стратегических наступательных вооружениях)».
В ходе операции «Паутина» 1 июня украинские беспилотники нанесли удары по четырем российским аэродромам: Дягилево в Рязанской области, Иваново в Ивановской области, авиабазе Белая в Иркутской области, расположенной в юго-восточной Сибири в 4000 км к востоку от линии фронта, и авиабазе Оленья в Мурманской области России, примерно в 2000 км от границы с Украиной. По данным украинской стороны, всего был уничтожено или повреждено более 40 бортов, среди поврежденных самолетов - А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.