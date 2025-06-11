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В Азербайджане стабильна и инфляция

11:42 893

Годовая инфляция в Азербайджане продолжает соответствовать прогнозируемой траектории.

Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным регулятора, в апреле текущего года 12-месячная инфляция составила 6,3%, месячная инфляция — 0,3%. За год продовольственные товары и услуги подорожали на 7,6%, непродовольственные товары — на 2,7%. Базовая инфляция в годовом выражении достигла 4,8%.

ЦБА отмечает, что в последние месяцы сохраняется высокая неопределенность внешних факторов, влияющих на инфляционные процессы.

По данным Международного валютного фонда, в апреле 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился на 1% в месячном исчислении и на 4,6% в годовом. Средневзвешенная годовая инфляция у торговых партнеров Азербайджана в апреле составила 9,6% в годовом выражении.

Учитывая влияние как внутренних, так и внешних факторов, прогноз по годовой инфляции на 2025–2026 годы остается без изменений.

При этом ЦБА подчеркивает: снижение неопределенности внешних факторов может создать предпосылки для дальнейшего снижения учетной ставки.

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