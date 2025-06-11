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В Бакинской высшей школе нефти встреча «Совместное видение науки и образования»

11:48 270

В рамках проекта «Совместное видение науки и образования» Министерства науки и образования в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с участием руководства и сотрудников Департамента науки, высшего и профессионального образования министерства.

Во встрече приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав и административный состав Бакинской высшей школы нефти, а также группа студентов и выпускников.

Основной целью встречи стало обсуждение текущих проблем в высшем образовании, путей их решения и направлений дальнейшего развития. В ходе встречи были озвучены идеи и предложения по повышению эффективности управления в высшем образовании, адаптации образовательных программ к современным требованиям и совершенствованию законодательной базы.

Участники встречи высоко оценили данную инициативу Министерства науки и образования, а также отметили, что встречи, проводимые в таком формате, играют большую роль в развитии высших учебных заведений.

В ходе встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов ознакомил гостей с материально-технической базой, современными лабораториями и образовательными возможностями высшего учебного заведения, а также подробно рассказал о проводимой работе по усилению практической подготовки.

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