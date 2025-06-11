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В Сальяне сын расчленил отца: мать взяла преступление на себя

Инара Рафикгызы
11:58 1009

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу подростка, обвиняемого в жестоком убийстве собственного отца.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашён на заседании под председательством судьи Хаммада Нуриева. Обвиняемый приговорён к 10 годам лишения свободы.

Преступление произошло 17 декабря прошлого года в селе Ени Улуханлы Сальянского района. На почве семейного конфликта подросток Д.Х. застрелил отца из огнестрельного оружия, а затем, чтобы скрыть следы, расчленил тело и выбросил его в коллектор. Ему было предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Изначально по факту исчезновения Р.Гусейнова в правоохранительные органы было подано заявление. В результате поисково-оперативных мероприятий его тело было обнаружено в расчленённом виде. На начальном этапе расследования подозрения пали на супругу погибшего — Метанет Гусейнову. По версии следствия, между супругами возникла ссора на ферме, где они работали, в ходе которой женщина якобы застрелила мужа из охотничьего ружья, а затем расчленила его тело и выбросила в коллектор. Она призналась в совершении преступления.

Однако впоследствии, в ходе дальнейших следственных действий, выяснилось, что убийство совершил не М.Гусейнова, а её сын — Д.Х. Женщина была освобождена, подросток — задержан.

Также было установлено, что погибший Р.Гусейнов систематически применял насилие в семье. Из-за постоянных жестоких издевательств сын не выдержал, выстрелил в отца и попытался скрыть следы преступления.

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