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В Госдуме опять обсуждают Зеленского и угрожают Германии войной

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«Никаких законных способов» продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского законом республики «не предусмотрено, даже в условиях военного положения». Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

По словам Володина, президентский срок Зеленского истек в 2024 году, и «его полномочия, согласно конституции Украины и ряду других законов, должны были перейти председателю Верховной рады».

Комментируя возможную передачу Германией ракет Taurus Украине, он заявил, что данный шаг «подтолкнул бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией».

По его словам, правительство прекрасно понимает, что «в реальности ВСУ не обладают достаточными компетенциями для использования такого западного оружия».

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