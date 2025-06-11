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Как страшно жить

12:05 742

2024 год оказался самым нестабильным по количеству вооруженных конфликтов за весь послевоенный период.

Об этом говорится в новом исследовании Программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP), пишет The Times.

По данным аналитиков, зафиксирован 61 государственный конфликт, из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более чем тысячей боевых погибших каждая.

Самым кровопролитным остается война в Украине. По итогам 2024 года число погибших в боевых действиях превысило 76 000 человек — это наивысший показатель среди всех современных войн. По уровню потерь украинский театр боевых действий опережает конфликты на Ближнем Востоке и в Африке.

Всего от организованного насилия в 2024 году погибло около 160 000 человек. Это четвёртый по числу потерь год со времён геноцида в Руанде (1994 года) и второй по активности после 2022 года.

Особенно тревожна ситуация среди гражданского населения: как минимум 13 900 гражданских были убиты преднамеренно — на 31% больше, чем в 2023 году. В некоторых конфликтах, например в секторе Газа, гражданские составляют до 98% всех погибших.

«Мы наблюдаем стремительный рост межгосударственных конфликтов и случаев, когда правительства поддерживают вооружённые группировки за пределами своей территории», — отметил старший аналитик UCDP Шон Дейвис. По его словам, эта тенденция усугубляет количество жертв среди мирных жителей.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Это стало самым кровопролитным конфликтом в Европе после Второй мировой войны. По оценкам международных аналитиков, только в 2024 году на фронте погибли около 76 000 человек. Общее число погибших — военных и гражданских — уже исчисляется сотнями тысяч.

Разрушение гражданской инфраструктуры, депортации, пытки, удары по жилым районам и массовые потери среди мирного населения сделали эту войну одной из самых задокументированных в XXI веке. Разрушенные города, миллионы беженцев и постоянная угроза ядерной эскалации — таковы её реалии.

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