Прокурор требует сурово наказать экс-главу муниципалитета

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Ени Сураханы Фикрета Гулиева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова выступил прокурор, который потребовал приговорить Гулиева к 11 годам лишения свободы. Судебный процесс продолжится 25 июня.

Отметим, что разбирательство по делу Фикрета Гулиева было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В ходе следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Гулиев получал от различных лиц крупные суммы денег в обмен на выделение земельных участков, разрешение на проведение строительных работ и прочие противозаконные действия. Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки неоднократно и в крупном размере) УК Азербайджана.