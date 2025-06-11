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Взрыв в жилом доме в Армении: есть погибшие

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12:09 535

В результате взрыва газа и последующего пожара в жилом доме в Чамбараке в Армении погибли три человека. Об этом говорится в сообщении МЧС Армении.

По данным ведомства, ведутся поиски еще трех человек.

По предварительным данным, около 8 утра в одном из зданий на улице Тиграна Меца в Чамбараке произошел взрыв газа, в результате чего произошло обрушение на 4, 3 и 2 этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде.

В результате инцидента девять человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится расследование.

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