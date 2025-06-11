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США могут помочь Украине только словами

12:13 517

Администрация США поддерживает предоставление Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных ударов.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 10 июня.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему США не позволяют Украине приобретать необходимые системы ПВО, Брюс подчеркнула, что Вашингтон остается «самым большим сторонником и защитником Украины» и не возражает против получения Киевом комплексов класса «земля-воздух». По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры о поставках таких систем со стороны европейских партнёров.

«Ведется ряд различных переговоров, связанных с этим, которые не касаются Государственного департамента. Речь идет о боеприпасах, закупках и других аспектах», — пояснила она.

Брюс также заверила, что США продолжают делать все возможное для поддержки Украины. «Я бы точно возразила, что мы не позволяем Украине что-то делать. Всегда было наоборот. Наша цель — убедиться, что эта война закончится, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом», — заявила она.

После вчерашних обстрелов Киева и Одессы Госдеп США призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинские города.

«Удары России по городам Украины необходимо немедленно прекратить. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — заявила Тэмми Брюс, передает Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности закупить у США оружие на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов, рассчитывая на возможность приобретения вооружений в рамках системы гарантий безопасности.

Как сообщало издание Le Monde, Украина испытывает острую нехватку ракет для систем ПВО. Командир одной из украинских зенитно-ракетных батарей сообщил журналистам, что Россия активно применяет инновационные тактики, пытаясь находить бреши в украинской обороне.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее отметил, что Берлин уже передал Киеву четверть своих систем Patriot и не располагает дополнительными резервами. При этом Германия ведёт переговоры о приобретении дополнительных систем у партнёров для последующей передачи Украине.

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