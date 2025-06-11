США могут помочь Украине только словами

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему США не позволяют Украине приобретать необходимые системы ПВО, Брюс подчеркнула, что Вашингтон остается «самым большим сторонником и защитником Украины» и не возражает против получения Киевом комплексов класса «земля-воздух». По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры о поставках таких систем со стороны европейских партнёров.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге 10 июня.

«Ведется ряд различных переговоров, связанных с этим, которые не касаются Государственного департамента. Речь идет о боеприпасах, закупках и других аспектах», — пояснила она.

Брюс также заверила, что США продолжают делать все возможное для поддержки Украины. «Я бы точно возразила, что мы не позволяем Украине что-то делать. Всегда было наоборот. Наша цель — убедиться, что эта война закончится, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом», — заявила она.

После вчерашних обстрелов Киева и Одессы Госдеп США призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинские города.

«Удары России по городам Украины необходимо немедленно прекратить. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — заявила Тэмми Брюс, передает Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности закупить у США оружие на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов, рассчитывая на возможность приобретения вооружений в рамках системы гарантий безопасности.

Как сообщало издание Le Monde, Украина испытывает острую нехватку ракет для систем ПВО. Командир одной из украинских зенитно-ракетных батарей сообщил журналистам, что Россия активно применяет инновационные тактики, пытаясь находить бреши в украинской обороне.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее отметил, что Берлин уже передал Киеву четверть своих систем Patriot и не располагает дополнительными резервами. При этом Германия ведёт переговоры о приобретении дополнительных систем у партнёров для последующей передачи Украине.