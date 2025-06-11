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Католикос молчит, но Пашинян не оставляет ему выбора

12:29 513

Провластная элита Армении уверена в скорой отставке Католикоса всех армян Гарегина II, пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники, близкие к властям.

По данным газеты, они считают, что у патриарха нет иного выхода, кроме как «подчиниться» требованиям премьера Никола Пашиняна, и духовенство должно выбрать нового Католикоса.

Священнослужители в свою очередь сообщили изданию, что Католикос заверил свою команду, что они добьются желаемого исключительно молчанием, и не стоит поддаваться «шуму», поднятому Пашиняном, так он постепенно стихнет в скором времени.

Пашинян 29 мая опубликовал серию оскорбительных постов в соцсетях против представителей Армянской апостольской церкви, а позднее призвал к выборам нового Католикоса.

2 июня Пашинян поставил под сомнение факт соблюдения обета безбрачия Гарегином II. Затем Пашинян анонсировал создание координационной группы по смене Католикоса Гарегина II.

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