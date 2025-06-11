Индонезия может купить у Турции истребители на рекордную сумму

Индонезия близка к заключению сделки на сумму 10 миллиардов долларов по закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN у турецкой аэрокосмической компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ).

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источники.

Предполагается, что это соглашение станет первым международным экспортным контрактом на истребители KAAN и одной из крупнейших оборонных сделок в истории Турции.