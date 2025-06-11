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Индонезия может купить у Турции истребители на рекордную сумму

12:30 484

Индонезия близка к заключению сделки на сумму 10 миллиардов долларов по закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN у турецкой аэрокосмической компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ).

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на источники.

Предполагается, что это соглашение станет первым международным экспортным контрактом на истребители KAAN и одной из крупнейших оборонных сделок в истории Турции.

Ожидается, что подписание договора состоится в ходе выставки Indo Defence 2025 Expo в Джакарте. Переговоры по сделке вел глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Ранее сообщалось, что Индонезия проявляет повышенный интерес к KAAN, рассматривая его в качестве дополнительной платформы для ВВС страны. Двухмоторный KAAN способен нести до 10 тонн боеприпасов и по грузоподъемности значительно превосходит американский F-35.

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