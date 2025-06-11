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Иран угрожает уничтожить американские базы. Чем ответит Трамп?

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Иран в случае начала вооруженного конфликта с США атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке. С таким угрожающим заявлением выступил министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде.

«Некоторые представители [американской] стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион. Все американские базы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесем удары по ним на территории стран, где они размещены», - сказал Насирзаде в эфире иранской гостелерадиокомпании.

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