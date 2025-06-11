Темное прошлое, но ясное будущее

Сирия вновь в центре глобальной политики. На этот раз не как «проблема», а как возможная часть решения. Выход Сирии из дипломатической изоляции под руководством нового президента Ахмада аш-Шараа вызвал неожиданно сложную реакцию в Вашингтоне. Томас Баррак, специальный посланник Дональда Трампа по сирийскому вопросу и одновременно посол США в Турции, в интервью изданию Al-Monitor открыто признал: новый президент в Дамаске, пытаясь сблизиться с Западом, рискует собственной жизнью. Баррак прямо указывает: «Они могут попытаться убить его». Под «ними» подразумеваются бывшие союзники аш-Шараа — боевики джихадистских группировок, сражавшиеся с режимом Асада, но сегодня оказавшиеся не у дел в условиях стремительного переформатирования политической системы. Их гнев может стать топливом для новой волны террора.

Фигура Ахмада аш-Шараа - бывшего лидера сирийской «Аль-Каиды», а ныне президента Сирии, поддерживаемого США и их союзниками, - продолжает приковывать внимание аналитиков. Его путь от радикала до прагматичного национального лидера вызывает споры и даже тревогу. Но Баррак убеждён: «Интересы США и аш-Шараа совпадают — построить инклюзивное, функционирующее государство с умеренным исламом». По мнению американского дипломата, именно такую модель лидер уже пытался реализовать в Идлибе — пусть с переменным, но заметным успехом. Наибольшую угрозу новому режиму, по словам Баррака, представляют не остатки формирований Башара Асада и даже не Иран, а те, кто воевал плечом к плечу с аш-Шараа в прошлом. Эти люди — боевики без структуры и идеологии, ненавидящие «отступников» — могут попытаться сорвать политическое обновление Сирии. Особенно если почувствуют, что за сменой риторики последует реальный отказ от джихадистского проекта. ИГИЛ, как указывает Баррак, пытается активно вербовать разочаровавшихся полевых командиров. На севере Сирии остаются лагеря с десятками тысяч бывших боевиков и членов их семей. Пока это не проблема, но может стать эпицентром новой войны, если интеграция провалится.

Поразительно откровенное заявление Баррака касается не только угроз, но и подхода администрации Трампа. «Мы не диктуем, - подчеркнул посол США в Турции. - Мы не ставим условий. Мы не строим государства. Мы делали это раньше, и это не сработало». Это риторика нового изоляционизма, смешанная с прагматизмом, в рамках которой Сирии в обмен на прозрачность, отказ от экстремизма и осторожные шаги в сторону нормализации с Израилем позволено самой выбрать вектор. В этой логике и следует рассматривать готовящееся снятие большинства антисирийских санкций США, действовавших с 1979 года. Белый дом готов закрыть глаза на прошлое аш-Шараа, если он сможет гарантировать пресечение террористической деятельности на территории Сирии, участие в борьбе с остатками ИГИЛ, сдержанность в отношении Израиля и в перспективе, присоединение к Авраамским соглашениям. Впрочем, пока всё это не более чем декларации. На практике сирийский лидер контролирует разорённую страну с разрушенной инфраструктурой, ослабленной экономикой и фрагментированной системой безопасности.