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Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь

обновлено 21:05
21:05 2277

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня приехал в Украину с первым официальным визитом с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Цель визита Вучича — участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», сообщила администрация президента Сербии. Поездка продлится один день. Визит не анонсировался.

В своей вступительной речи на саммите Вучич заявил, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку». Он также подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины.

Саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» проходит в Одессе. Он посвящен вопросам безопасности, в частности в Черном море, сообщала пресс-служба президента Украины.

На брифинге, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и представители других приглашенных государств, сербского лидера спросили, можно ли, по его мнению, достичь согласия между Украиной и Россией. «Не знаю. Спросите господина Владимира, или еще кого-то. Мне кажется, что это вопрос на 100 миллиардов долларов или евро. Я не могу высказать предложение, предположений, не могу вмешаться во внутренние дела Украины. Украине принадлежит право решать там, где речь идет об их делах», - сказал Вучич.

Он добавил, что между ним и Зеленским позже состоятся определенные переговоры. Вучич сказал, что для него «честь и привилегия» быть сегодня в Украине, в частности в Одессе. «Надеюсь, мы можем сделать хоть немножко больший вклад для украинского народа без большой помпезности, и я думаю, что ваши люди этого стоят», - сказал президент Сербии.

* * * 12:51

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня отправился в Украину с неанонсированным однодневным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба сербского президента.

Это первый визит Вучича в Украину. Он примет участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который, по данным сербских СМИ, пройдет в Одессе.

В отличие от предыдущих зарубежных поездок, о визите не сообщалось заранее — сербская общественность узнала о нем уже после выезда президента.

Ранее Вучич вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стали единственными европейскими лидерами, посетившими Москву на праздновании Дня Победы 9 мая.

Президент Сербии заявлял, что визит в Москву не повлияет на европейский курс страны.

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