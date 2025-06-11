Вучич впервые приехал в Украину и пообещал помощь

Президент Сербии Александар Вучич 11 июня приехал в Украину с первым официальным визитом с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Цель визита Вучича — участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», сообщила администрация президента Сербии. Поездка продлится один день. Визит не анонсировался.

В своей вступительной речи на саммите Вучич заявил, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку». Он также подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины.

Саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» проходит в Одессе. Он посвящен вопросам безопасности, в частности в Черном море, сообщала пресс-служба президента Украины.

На брифинге, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и представители других приглашенных государств, сербского лидера спросили, можно ли, по его мнению, достичь согласия между Украиной и Россией. «Не знаю. Спросите господина Владимира, или еще кого-то. Мне кажется, что это вопрос на 100 миллиардов долларов или евро. Я не могу высказать предложение, предположений, не могу вмешаться во внутренние дела Украины. Украине принадлежит право решать там, где речь идет об их делах», - сказал Вучич.

Он добавил, что между ним и Зеленским позже состоятся определенные переговоры. Вучич сказал, что для него «честь и привилегия» быть сегодня в Украине, в частности в Одессе. «Надеюсь, мы можем сделать хоть немножко больший вклад для украинского народа без большой помпезности, и я думаю, что ваши люди этого стоят», - сказал президент Сербии.