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Важные дела Али Асадова в Ташкенте

фото; обновлено 14:17
14:17 1017

11 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Как сообщили в Кабмине, на встрече с удовлетворением было отмечено динамичное развитие отношений между двумя странами в различных сферах.

Было подчеркнуто, что в ходе взаимных государственных визитов президентов Азербайджана и Узбекистана определены новые направления для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено важности продолжения тесного взаимодействия на уровне правительств для выполнения поручений глав государств.

Отмечено, что 2024 год знаменует 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. С удовлетворением подчёркнуто последовательное и всестороннее развитие межгосударственных отношений за прошедший период. Взаимные визиты и встречи на высшем уровне, а также подписанные в ходе них двусторонние документы признаны ключевыми факторами этого успеха. За последние три года состоялось десять взаимных визитов на высшем уровне — президенты Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев совершили по пять поездок.

Сообщено, что результатом последовательных совместных усилий глав государств стало подписание в 2024 году исторического Договора о союзнических отношениях. Также подчёркнуто, что в ближайшее время президент Узбекистана вновь посетит Азербайджан.

Обсуждалось успешное сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, выражено удовлетворение взаимной поддержкой. Особо отмечено эффективное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств.

Высоко оценена динамика развития торгово-экономических связей. В 2024 году взаимная торговля выросла на 41%, а в первом квартале текущего года товарооборот увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщено, что в июне в Азербайджане состоится 14-е заседание Межправительственной комиссии. Успешно продолжается реализация Дорожной карты по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024–2025 годы.

Отрадно, что договорённости по совместным проектам успешно реализуются на практике. В рамках Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда рассматривается более десяти перспективных проектов в сферах образования, производства строительных материалов, текстильной промышленности, логистики, лёгкой и пищевой промышленности.

Положительно оценены результаты эффективного взаимодействия в промышленной кооперации, проведён обмен мнениями о планах её дальнейшего расширения.

Отмечено создание взаимовыгодного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, с удовлетворением подчеркнута цель Азербайджана, Узбекистана и Казахстана создать маршрут поставки зелёной энергии в Европу.

Обсуждались восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях Азербайджана. Выражена благодарность узбекской стороне за строительство средней школы имени Мирзы Улугбека в Физули. Подчёркнута важность открытия швейной фабрики в Ханкенди с участием президентов обеих стран.

Рассмотрены возможности сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Сообщено, что в 2024 году объём транзитных перевозок между странами вырос более чем на 18%. Подчеркнута значимость Среднего коридора, узбекская сторона приглашена активнее использовать его возможности.

Также проведён обмен мнениями о перспективах сотрудничества в судостроении.

Положительно оценены результаты взаимодействия в гуманитарной и культурной сферах. В 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в прошлом году в Узбекистане состоялись Дни культуры Азербайджана.

Отмечена важность межрегиональных связей, подписание документов о побратимстве между десятью городами двух стран получило положительную оценку.

На встрече обсуждались перспективы развития отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес. Рассмотрены перспективные проекты в создании хлопковых кластеров, строительстве социальных и коммерческих объектов, производстве строительных материалов, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, финансовом секторе, транспортно-транзитной сфере, судостроении, образовании и других направлениях.

*** 14:01 

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с визитом в Узбекистане, вместе с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым ознакомился с деятельностью ООО «Технопарк», сообщает официальный сайт Кабмина.

Асадов осмотрел промышленные, технические, электронные, строительные и бытовые товары, производимые на предприятии, и получил информацию о сотрудничестве «Технопарка» с ведущими мировыми компаниями, а также о поддержке создания новых предприятий и рабочих мест.

Затем Асадов и Арипов посетили площадь Гейдара Алиева в Ташкенте, где возложили цветы к барельефу общенационального лидера Азербайджана и почтили его память.

*** 12:50 

Находящийся с официальным визитом в Узбекистане премьер-министр Азербайджана Али Асадов 11 июня в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова посетил в Ташкенте Памятник независимости.

Асадов возложил венок к подножию памятника.

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