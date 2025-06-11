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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Возгорание в гянджинской больнице: пациентов эвакуировали

Ульвия Худиева
13:11 564

В одной из больниц Гянджи произошло возгорание кислородного баллона, пациентов перевели в другие лечебные учреждения города.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, инцидент произошел сегодня около 10:50 утра в больнице имени Аббаса Саххата, входящей в состав Гянджинской городской объединенной больницы.

Два пациента были переведены в городскую больницу имени Зульфугара Мамедова, их лечение продолжается.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Также отмечается, что в оказании медицинских услуг в больнице имени Аббаса Саххата перерыва не было.

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