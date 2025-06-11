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Жители превратили реку Гянджачай в свалку

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13:12 978

Участок реки Гянджачай, протекающий через территорию города Гянджа, превратился в свалку. Как сообщает haqqin.az, в социальных сетях публикуют ролики на эту тему. На кадрах видно, что поверхность реки покрыта мусорными отходами. Жители близлежащих районов отмечают, что сталкиваются с подобной картиной довольно часто.

Особенно в дождливую погоду ранее уже публиковались кадры, показывающие, как образуются потоки из мусора. Экологи указывают, что в крупных городах, таких как Гянджа, и в регионах существуют серьезные проблемы с утилизацией и сортировкой отходов. Полигоны для мусора зачастую даже не имеют ограждений. Люди находят выход в том, чтобы выбрасывать отходы в овраги, реки, закапывать их или сжигать, что является совершенно недопустимым.

Из Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа сообщили haqqin.az, что не реже одного раза в неделю проводятся работы по очистке русла и прилегающей территории реки Гянджачай. Каждый раз собирается и вывозится значительное количество отходов. Однако безответственное поведение жителей, живущих у реки, и владельцев заведений общественного питания, которые выбрасывают различные бытовые отходы в реку, приводит к возникновению этой неприглядной ситуации.

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