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Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров возвращается на татами: «Мне нравится быть знаменитым»

Отдел спорта
13:20 876

13 июня в Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира в весе до 73 кг Хидаят Гейдаров.

Европейский союз дзюдо посвятил на своем официальном сайте статью азербайджанскому дзюдоисту.

«Он выиграл все, но чувствует мотивацию для большего: олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров из Азербайджана снова выступит на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Прошлый год был золотым для Гейдарова. В 2024 году он не только выиграл главный приз — олимпийское золото в Париже в весовой категории до 73 кг, но и завоевал золото на чемпионатах мира и Европы по дзюдо. После этого ему нужен был перерыв.

«У наших двух олимпийских чемпионов было много праздников и обязательств перед Федерацией, и им также нужно было время для себя. Мы снова начали готовиться в феврале, и, очевидно, мы еще готовы не на 100 процентов, но это не проблема, — сказал главный тренер национальной сборной Рихард Траутманн на чемпионате Европы в Подгорице. - Нам нужно быть на 100 процентов в форме, когда на кону действительно большие медали. Я надеюсь на хороший чемпионат мира в этом году, но следующая большая цель для нас как Федерации — чемпионат мира-2026 в Баку».

Это также большая мотивация для Гейдарова. Он хотел начать свое возвращение на чемпионате Европы в апреле, но заболел и не полностью выздоровел, так что не смог принять участие. Тем не менее он приехал в Подгорицу, чтобы получить награду EJU как «Лучший дзюдоист 2024 года», и остался, чтобы поддержать своих товарищей по команде.

«Я просто похудел и вернулся через 10 месяцев, — говорит 27-летний спортсмен. - Довольно сложно вернуться и снова тренироваться, но я хочу победить и на следующих чемпионатах».

Мотивация остается высокой: «Я уже получил все эти титулы, но я хочу удвоить статистику».

Завоевание олимпийского золота сильно изменило жизнь Гейдарова. «Многое изменилось, но самое главное, что я стал знаменитым, своего рода знаменитостью, — поделился он. - Мне это очень нравится, потому что я подаю лучший пример новому поколению».

Когда дзюдоист идет по улице, люди подходят к нему, чтобы взять автограф или сфотографироваться. Гейдаров не чувствует себя смущенным вниманием своих поклонников. Олимпийский чемпион теперь снова полностью сосредоточен на дзюдо. «Дзюдо для меня — не просто спорт. Это мой жизненный путь, и на этом пути нет оглядки назад, только движение вперед», — написал он недавно в своем аккаунте в Instagram.

И хотя было тяжело вернуться к ежедневной рутине тренировок, любовь к дзюдо была сильнее соблазна другой жизни. «По сравнению с другими видами спорта дзюдо — это тот вид, который наиболее понятен. Я люблю его, потому что мы как семья. Мы все уважаем друг друга и культуру каждого», — поделился Гейдаров.

Он упорно трудился, чтобы быть готовым к моменту выхода на татами на чемпионате мира в Будапеште в качестве действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира».

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