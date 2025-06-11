В Украину вернули тела более 1200 погибших военных

В Украину вернули тела 1212 погибших военных. Среди них бойцы, которые воевали на востоке и юге Украины, а также в Курской области. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В их число вошли солдаты, погибшие в Курской области России, а также в нескольких регионах Украины: Харьковской, Луганской, Донецкой, ⁠Запорожской и ⁠Херсонской областях.

Россия и Украина 9 июня провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, а 10 июня — ранеными военными, попавшими в плен.