Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились

Армения ведёт с Индией переговоры о возможной закупке многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщают источники в Нью-Дели, которые указывают на нарастающее военно-стратегическое напряжение на Южном Кавказе и значительное усиление военно-воздушных сил Азербайджанской Республики. Как уже ранее писал haqqin.az, Азербайджан значительно расширяет свой парк боевой авиации за счёт контракта с Пакистаном на поставку 40 истребителей JF-17 Thunder Block III. Первоначальный заказ включал 16 единиц, но был увеличен более чем вдвое. Общая сумма сделки, включающая платформы, боекомплект, логистическое сопровождение и подготовку лётного состава, оценивается в 4,6 миллиарда долларов США.

На этом фоне Индия активизировала военно-техническое сотрудничество с Арменией, включая ускоренные поставки различных видов вооружений. В рамках данной линии взаимодействия Нью-Дели предложил Еревану приобрести истребители Су-30МКИ — модификацию российского Су-30, производимую в Индии по российской лицензии корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Индийское авиационное издание Jetline Marvel, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает, что Армения рассматривает истребители Су-30МКИ как «экономически оправданное и проверенное в боевых условиях решение». Эта потенциальная сделка является частью переосмысления Ереваном своей оборонной стратегии в условиях изменения регионального баланса сил и отражает планы Индии, связанные с укреплением позиций на глобальном рынке вооружений. По данным Jetline Marvel, Армения инициировала «высокоуровневые переговоры» с индийской стороной, направленные на приобретение Су-30МКИ. Хотя точный формат переговоров не раскрывается, известно, что в мае в столице Индии находился секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, что может свидетельствовать о прогрессе на переговорах.

Истребитель Су-30МКИ, созданный на основе российской платформы, адаптирован под индийские требования. Он отличается высокой маневренностью, расширенными возможностями дальнего перехвата, интеграцией с системами отечественного производства, а также всепогодной способностью выполнять боевые задачи. Самолёт может наносить удары по воздушным и наземным целям, в том числе в автоматическом режиме и на предельно малых высотах с использованием радиолокационной навигации. Модернизированные версии Су-30МКИ оснащаются ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, включая отечественные УРВВ «Астра», а также противорадиолокационными ракетами Rudram. В перспективе предусмотрена интеграция с гиперзвуковыми ракетами «Брахмос», что значительно расширяет ударный потенциал платформы. Индийские источники подчёркивают, что интерес Армении к Су-30МКИ напрямую связан с ростом угроз в воздушной сфере, особенно в свете поставок Азербайджану современных JF-17 Block III. Последние оснащены авионикой четвёртого поколения, системой РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и дальнобойными управляемыми ракетами PL-15, что значительно увеличивает боевую эффективность этих машин. Су-30МКИ рассматривается в Ереване как стратегический инструмент сдерживания, обеспечивающий при умеренной стоимости сравнительно высокие тактико-технические характеристики.