Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились

Армения ведёт с Индией переговоры о возможной закупке многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщают источники в Нью-Дели, которые указывают на нарастающее военно-стратегическое напряжение на Южном Кавказе и значительное усиление военно-воздушных сил Азербайджанской Республики.
Как уже ранее писал haqqin.az, Азербайджан значительно расширяет свой парк боевой авиации за счёт контракта с Пакистаном на поставку 40 истребителей JF-17 Thunder Block III.
Первоначальный заказ включал 16 единиц, но был увеличен более чем вдвое. Общая сумма сделки, включающая платформы, боекомплект, логистическое сопровождение и подготовку лётного состава, оценивается в 4,6 миллиарда долларов США.
На этом фоне Индия активизировала военно-техническое сотрудничество с Арменией, включая ускоренные поставки различных видов вооружений. В рамках данной линии взаимодействия Нью-Дели предложил Еревану приобрести истребители Су-30МКИ — модификацию российского Су-30, производимую в Индии по российской лицензии корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Индийское авиационное издание Jetline Marvel, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает, что Армения рассматривает истребители Су-30МКИ как «экономически оправданное и проверенное в боевых условиях решение». Эта потенциальная сделка является частью переосмысления Ереваном своей оборонной стратегии в условиях изменения регионального баланса сил и отражает планы Индии, связанные с укреплением позиций на глобальном рынке вооружений.
По данным Jetline Marvel, Армения инициировала «высокоуровневые переговоры» с индийской стороной, направленные на приобретение Су-30МКИ. Хотя точный формат переговоров не раскрывается, известно, что в мае в столице Индии находился секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, что может свидетельствовать о прогрессе на переговорах.
Истребитель Су-30МКИ, созданный на основе российской платформы, адаптирован под индийские требования. Он отличается высокой маневренностью, расширенными возможностями дальнего перехвата, интеграцией с системами отечественного производства, а также всепогодной способностью выполнять боевые задачи. Самолёт может наносить удары по воздушным и наземным целям, в том числе в автоматическом режиме и на предельно малых высотах с использованием радиолокационной навигации.
Модернизированные версии Су-30МКИ оснащаются ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, включая отечественные УРВВ «Астра», а также противорадиолокационными ракетами Rudram. В перспективе предусмотрена интеграция с гиперзвуковыми ракетами «Брахмос», что значительно расширяет ударный потенциал платформы.
Индийские источники подчёркивают, что интерес Армении к Су-30МКИ напрямую связан с ростом угроз в воздушной сфере, особенно в свете поставок Азербайджану современных JF-17 Block III. Последние оснащены авионикой четвёртого поколения, системой РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и дальнобойными управляемыми ракетами PL-15, что значительно увеличивает боевую эффективность этих машин.
Су-30МКИ рассматривается в Ереване как стратегический инструмент сдерживания, обеспечивающий при умеренной стоимости сравнительно высокие тактико-технические характеристики.
Следует отметить, что Армения также продолжает диалог с Индией по вопросу модернизации четырёх истребителей Су-30СМ российского производства, поставленных в 2018 году, но до сих пор не введённых в полноценную эксплуатацию. Информация о текущем статусе этих переговоров отсутствует, но предположительно, модернизация может быть реализована по индийским технологическим стандартам.
Даже в случае успешной закупки и модернизации Армения вряд ли сможет достичь авиационного паритета с Азербайджаном. Во-первых, Ереван ограничен как в финансовых возможностях, так и в инфраструктурной готовности к эксплуатации крупной боевой авиационной группировки. Во-вторых, платформа Су-30МКИ, даже несмотря на свою универсальность, уступает JF-17 Block III по части современных сенсоров, информационной архитектуры и боевого радиуса при наличии дозаправки в воздухе.
В дополнение апрельско-майские столкновения между ВВС Индии и Пакистана показали, по данным источников, что даже при использовании Су-30МКИ индийская сторона понесла потери, включая несколько подбитых боевых машин, среди которых, как сообщается, были и французские истребители Rafale. В то же время пакистанские ВВС, эксплуатирующие китайские J-10C и собственные JF-17, добились в воздушных боях ряда тактических преимуществ.
Таким образом, хотя поставка Су-30МКИ может стать не только символом военно-политического сближения Армении и Индии, но и повысить ударный потенциал ВВС Армении, в обозримой перспективе региональное стратегическое равновесие остаётся смещенным в сторону Азербайджана. Учитывая же продолжающийся процесс модернизации парка азербайджанской боевой авиации, Армении предстоит решить не только вопрос поставок, но и задачи подготовки летных экипажей, технического обслуживания, инфраструктуры базирования и оперативной совместимости с существующими средствами ПВО.