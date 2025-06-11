Нетаньяху заявил, что плохо себя чувствует. Его допрос прервали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыв в окружной суд Тель-Авива для дачи показаний на продолжающемся процессе о коррупции, заявил, что плохо себя чувствует, сообщают израильские СМИ.

Допрос продолжался не более часа. С одобрения судей он не возобновился.

Глава израильского правительства, который проходит в качестве обвиняемого, дает показания по нескольким делам о коррупции (Дела 1000, 2000 и 4000). Процесс проходит на фоне острого политического кризиса в Израиле. Накануне, 10 июня, напряженность между партией Нетаньяху «Ликуд» и представителями ортодоксальных фракций в Кнессете достигла пика из-за законопроекта о военном призыве.

Как отмечает Walla, в последние 24 часа Нетаньяху пытался отсрочить голосование по законопроекту о роспуске Кнессета и выиграть время для разрешения кризиса. Ожидается, что он продолжит переговоры с ультраортодоксальными партиями и с председателем комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлием Эдельштейном.