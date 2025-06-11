USD 1.7000
EUR 1.9406
RUB 2.1689
Подписаться на уведомления
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
Новость дня
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Нетаньяху заявил, что плохо себя чувствует. Его допрос прервали

13:32 760

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибыв в окружной суд Тель-Авива для дачи показаний на продолжающемся процессе о коррупции, заявил, что плохо себя чувствует, сообщают израильские СМИ.

Допрос продолжался не более часа. С одобрения судей он не возобновился.

Глава израильского правительства, который проходит в качестве обвиняемого, дает показания по нескольким делам о коррупции (Дела 1000, 2000 и 4000). Процесс проходит на фоне острого политического кризиса в Израиле. Накануне, 10 июня, напряженность между партией Нетаньяху «Ликуд» и представителями ортодоксальных фракций в Кнессете достигла пика из-за законопроекта о военном призыве.

Как отмечает Walla, в последние 24 часа Нетаньяху пытался отсрочить голосование по законопроекту о роспуске Кнессета и выиграть время для разрешения кризиса. Ожидается, что он продолжит переговоры с ультраортодоксальными партиями и с председателем комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлием Эдельштейном.

Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 1931
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 1130
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 11:27
11:27 3417
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1026
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1096
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 2479
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10493
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1387
Пашинян пускает Католикоса под откос
Пашинян пускает Католикоса под откос наш обзор
02:26 6937
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров возвращается на татами: «Мне нравится быть знаменитым»
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров возвращается на татами: «Мне нравится быть знаменитым»
13:20 879
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии горячая тема
10 июня 2025, 23:41 4529

ЭТО ВАЖНО

Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил
Иран угрожает уничтожить американские базы. Трамп ответил обновлено 14:30
14:30 1931
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
13:40 1130
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии
Протесты в Калифорнии: гвардейцев в Лос-Анджелесе больше, чем в Ираке и Сирии обновлено 11:27
11:27 3417
Важные дела Али Асадова в Ташкенте
Важные дела Али Асадова в Ташкенте фото; обновлено 14:17
14:17 1026
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу
13:48 1096
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
13:23 2479
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит? haqqin.az из Грузии
00:03 10493
Темное прошлое, но ясное будущее
Темное прошлое, но ясное будущее горячая тема
12:53 1387
Пашинян пускает Католикоса под откос
Пашинян пускает Католикоса под откос наш обзор
02:26 6937
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров возвращается на татами: «Мне нравится быть знаменитым»
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров возвращается на татами: «Мне нравится быть знаменитым»
13:20 879
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии
«Хезболла» переходит к тактике украинской армии горячая тема
10 июня 2025, 23:41 4529
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться