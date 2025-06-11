В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР

8 лет назад во время своего первого президентского срока Дональд Трамп присутствовал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на военном параде в Париже по случаю Национального праздника - взятия Бастилии. По Елисейским полям шли танки, а военные самолеты раскрашивали небо в синий, белый и красный цвета. Трамп тогда сказал помощникам, что он хочет нечто подобное провести дома. Даже нет – такое, чтобы превзойти увиденное во французской столице. «Мы должны показать всю силу наших военных, - сказал Трамп еще до своей первой инаугурации в январе 2017 году в одном из интервью. – Это должно быть впечатляющее действие в Вашингтоне и Нью-Йорке, повсюду».

Но вот беда — весь свой первый срок Трамп провел без военного парада. Тогда Пентагон хотел быть подальше от политики. Как пишет Washington Post, министр обороны Джим Мэттис сказал, что «будет негоже уподобляться демонстрациям авторитарной силы в духе СССР». В июле 2018 года в американской столице состоялся грандиозный «Салют Америки», в котором приняли участие военные. Но парада не было, а ведь его Трампу так хотелось. В июне 2024 года, когда президентом был еще Джо Байден, американская армия получила разрешение провести на следующий год парад в ознаменование 250 лет своего рождения. Но совпало так, что в этот день - 14 июня - Дональд Трамп будет отмечать свой 79-й день рождения. Ура, у Америки будет грандиозный двойной праздник! Конечно, это будет более скромный парад, чем в СССР (России) или в Северной Корее. В параде в Вашингтоне примут участие 6700 военнослужащих из разных штатов страны. По столичной Constitutional Avenue пройдут 150 машин — 28 танков Abrams, 28 БМП Bradley и 28 Stryker, а также 8 оркестров, 30 лошадей и два мула. Стоимость парада оценивается в 45 миллионов долларов. Танки уже прибыли на платформах в американскую столицу, непривыкшую к таким зрелищам. В день парада столичный аэропорт имени Рональда Рейгана будет на несколько часов закрыт для полетов. На Потомаке будет запрещено движение всех судов.

Советники Трампа пытаются сделать так, чтобы не выпячивать день рождения президента. Но это сделают его верноподданные военные. На место, известное как «Эклипс», рядом с Белым домом приземлятся парашютисты из группы «Золотые рыцари», которые преподнесут президенту американский флаг. Конечно, организаторы парада готовятся и к демонстрациям несогласных с растущим авторитаризмом в Америке. Так, одна из акций будет называться «Никаких дней короля!» Но Трамп предупредил, что «если кто-то из протестующих попытается прорвать ограждение, то его встретит очень большая сила». Американцы понимают, что нужно достойно встретить юбилей армии - в США это сухопутные силы, один из шести родов войск и старейший среди них. Но вот письмо некоей Дианы Шуллер, читательницы газеты Cincinnati Enquirer. «Паранойя охватывает нас всех, - пишет она. – Мы не можем абстрагироваться от оккупации Национальной гвардии и угроз развертывания морских пехотинцев в Лос-Анджелесе. Не могут ли последние протесты там против насильственных действий Иммиграционной службы быть использованы для введения комендантского часа и в Вашингтоне? Что-то у нас происходит». Происходит то, что Америку лихорадит. Протесты из Лос-Анджелеса перекинулись и на другие районы страны. В первую очередь, это либеральный Нью-Йорк и другие штаты северо-востока США. И многие демократы видят в двойном празднике в Вашингтоне не столько патриотическую фиесту, сколько демонстрацию силы Трампом. А он с каждым днем все больше поднимает градус своей агрессивной риторики. Так, сегодня президент пригрозил, что «Лос-Анджелес будет сровнен с землей».