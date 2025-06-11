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Стамбульский суд поручил арестовать Махироглу

13:48 1098

Стамбульский суд выдал ордер на задержание проживающего за рубежом владельца оппозиционного телеканала Halk TV Джафера Махироглу по обвинению в финансовых махинациях и членстве в организованной преступной группе. Об этом сообщила местная прокуратура, которая расследует дело о коррупции в мэрии Стамбула, глава которой Экрем Имамоглу был арестован в марте.

Махироглу отверг выдвинутые в его адрес обвинения. «Меня обвиняют на основании сфабрикованных заявлений и клеветы человека, которого я никогда не видел. Я понимаю, что они хотят сделать», - приводит высказывания бизнесмена портал Т24.

Имамоглу, представляющий основную оппозиционную в Турции Народно-республиканскую партию (НРП), был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами, его арестовали 23 марта.

После задержания стамбульского мэра в Турции прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. НРП регулярно проводит митинги в защиту Имамоглу в разных районах страны, а также сбор подписей за проведение в Турции досрочных президентских выборов и в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты от оппозиции. Halk TV активно освещает деятельность турецкой оппозиции.

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