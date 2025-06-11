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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

Пекин дал сигнал Вашингтону

14:03 613

Пекин заявил о своей приверженности экономическому сотрудничеству с Вашингтоном, подчеркнув, что не желает торговой войны, но и не боится противостояния с США.

Такое заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, возглавляющий китайскую делегацию на торгово-экономических переговорах с США.

«Суть торгово-экономических отношений КНР и США заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. Если Китай и Соединенные Штаты будут сотрудничать — обе стороны добьются выгоды, если же будут воевать — пострадают обе стороны. В торговой войне нет победителей. Китай не желает биться, но и не боится сражаться», — заявил Хэ Лифэн, его слова приводит сайт Минкоммерции КНР.

По словам вице-премьера, разногласия между двумя странами следует разрешать посредством равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Хэ Лифэн отметил, что Пекин искренен и принципиален в консультациях с американской стороной, призвав США содействовать устойчивому развитию торгово-экономических отношений ради стабильности мировой экономики.

Торгово-экономические консультации КНР и США прошли в Лондоне 9–10 июня. Китайскую сторону возглавлял Хэ Лифэн. Американскую делегацию представляли министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Напомним, что механизм консультаций был создан после переговоров в Женеве 10–11 мая, когда стороны договорились о частичном снижении взаимных пошлин, ранее превысивших 100%.

5 июня состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Лидеры договорились как можно скорее организовать новый раунд торгово-экономических переговоров.

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