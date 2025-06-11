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Казахстан нацелился на Словакию

14:06 489

Астана выразила готовность экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, а также продукты питания и другие товары.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма», — отметил Токаев.

Он также сообщил, что в Казахстане уже работают более 30 словацких компаний. В составе делегации, прибывшей в Астану, были представители крупного словацкого бизнеса.

Президент Казахстана выразил уверенность, что состоявшийся бизнес-форум придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей. Обсуждались вопросы увеличения взаимного товарооборота и углубления инвестиционного сотрудничества.

В этой связи Токаев предложил повысить уровень казахстанско-словацкой межправительственной комиссии до уровня министров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявил о готовности страны к расширению сотрудничества в атомной и нефтяной отраслях.

«У нас есть 5 реакторов, скоро будет запущен 6-й. Если наши казахстанские коллеги проявят заинтересованность, мы готовы сотрудничать. Также мы обсудили использование коридора «Дружба» через Россию и Беларусь для поставок нефти в Словакию. Этот вопрос будет детально проработан экспертами», — сообщил Фицо в ходе переговоров.

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