Нетаньяху серьезно болен

Судебное слушание, проходившее за закрытыми дверями, было досрочно прервано после того, как премьер-министр пожаловался на плохое самочувствие. Всего за два дня до этого Нетаньяху по просьбе его адвокатов также досрочно покинул зал суда, что вызвало дополнительные вопросы о его способности участвовать в длительных судебных процедурах.

Этот эпизод стал продолжением серии медицинских вмешательств, которые Нетаньяху перенес за последние два года, включая урологическую операцию, установку кардиостимулятора и недавнюю колоноскопию.

Состояние здоровья премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вновь стало предметом общественного и профессионального внимания в мире и регионе: сегодня лидер Израиля сообщил об очередном недомогании, в результате чего запланированные показания Нетаньяху в Тель-Авивском окружном суде были отменены.

По информации канцелярии главы правительства Израиля, две недели назад Нетаньяху успешно прошёл плановую колоноскопию — эндоскопическую процедуру, которая при подозрении на колоректальную патологию, включая предопухолевые состояния, позволяет визуализировать слизистую оболочку ободочной кишки.

Еще раньше, в декабре 2024 года, Нетаньяху перенёс простатэктомию — оперативное вмешательство по удалению предстательной железы, что, как предполагается, было связано с онкологическим диагнозом или аденомой простаты.

Но наиболее клинически значимым эпизодом стал в июле 2023 года сердечный приступ, после которого премьер-министру Израиля был установлен имплантируемый кардиостимулятор (ИПКС). По утверждению его лечащих врачей, во время ночного приступа аритмии у пациента наблюдалась желудочковая тахикардия с угрожающим для жизни снижением мозговой перфузии, что потребовало экстренной госпитализации и имплантации устройства для электрокардиостимуляции.

Характерно, что поводом для вмешательства стало обморочное состояние с предшествующим головокружением, которое Нетаньяху ошибочно интерпретировал как срабатывание ранее установленного устройства мониторинга. По факту монитор был активирован вручную самим пациентом, а не в результате детекции аритмии.

На фоне продолжающихся рисков для здоровья премьер-министра Израиля его кортеж с недавнего времени сопровождает мобильная бригада интенсивной терапии. Медицинская машина оснащена аппаратурой для мониторинга ЭКГ, дефибриллятором, медикаментами первой линии и персоналом, подготовленным для оказания неотложной помощи при острых коронарных синдромах и нарушениях ритма.

По словам сотрудников Общей службы безопасности (ШАБАК) и пресс-службы канцелярии, решение об усилении медицинского сопровождения было принято после сердечно-сосудистого инцидента летом прошлого года и остаётся в силе как часть стандартных мер по обеспечению жизнеспособности главы правительства в любой точке маршрута.

Таким образом, суммарная клиническая картина указывает на наличие у премьер-министра Нетаньяху многофакторной коморбидности, включающей сердечно-сосудистые, урологические и гастроэнтерологические компоненты, что требует регулярного наблюдения, соблюдения ограничений по физической и эмоциональной нагрузке, а также возможности немедленной медицинской эвакуации.

Пока официальные лица утверждают, что состояние Биньямина Нетаньяху «стабильное», однако на практике налицо стратегическая адаптация протоколов безопасности и расписания с учётом медицинских ограничений, продиктованных возрастом премьер-министра Израиля (75 лет и 8 месяцев) и его анамнезом.