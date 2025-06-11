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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

В России назвали падение цен на нефть «полезным опытом»

14:24 330

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге рассказал о текущих вопросах внешней политики.

Он сообщил, что в отношениях между Россией и США сохраняется множество сложностей: «Завалов» в отношениях России и США много, вряд ли можно надеяться на быстрые результаты. Однако Москва и Вашингтон начали поэтапную работу по выстраиванию диалога, а консультации по устранению «раздражителей» будут вестись по линии дипломатических ведомств».

Песков также затронул тему контактов с Украиной по передаче тел погибших военнослужащих. По его словам, такие контакты продолжаются, и Россия ожидает, что Киев выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле.

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал предложение Еврокомиссии снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. По его мнению, подобная мера не будет способствовать стабилизации мировых энергетических рынков. При этом он отметил, что Россия уже получила полезный опыт минимизации последствий подобных решений.

Кроме того, Песков сообщил о готовности России оказать посреднические услуги между Ираном и США для достижения соглашения по ядерной программе. Он подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и при необходимости готова помочь в вывозе избыточного ядерного материала из Ирана.

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