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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?
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И полетели головы силовиков Иванишвили. Что происходит?

«Бесполезных» мигрантов вышлют из России

14:43 169

Мигранты, которые не работают и не учатся, а также те, кто не прошел процедуру снятия отпечатков пальцев и не изучал русский язык, должны покинуть Россию. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает РБК.

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал Колокольцев.

С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Кроме того, в отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.

После ужесточения мигрантской политики соседние с РФ страны не раз заявляли о нарушении прав их граждан.

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