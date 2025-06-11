Теплая встреча Кямаледдина Гейдарова с послом Италии

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Баку Лукой Ди Джанфранческо. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Гейдаров тепло поприветствовал посла и отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами стремительно развивается.

Министр подробно проинформировал посла о деятельности в сфере управления чрезвычайными ситуациями в стране, а также о структуре и функциях подразделений, входящих в состав МЧС. Он также рассказал о перспективах сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и Италии в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Ди Джанфранческо выразил благодарность за тёплый приём и отметил, что отношения между двумя странами постоянно развиваются. В этом контексте он подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество между соответствующими структурами в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.

На встрече был проведён обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.